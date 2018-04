Açık havada film keyfi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Başka Sinema seçkisinden 10 film, İstanbul’un yeni nesil kültür-sanat merkezi UNIQ İstanbul’un Açık Hava Sahnesi’nde 23 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Her Perşembe ve Pazar akşamı, saat 21:00'da, 1000 m2’lik yeşil alanda yapılacak gösterimler için biletler satışta!

PROGRAM

23.08.2015: SELMA / ÖZGÜRLÜK YÜYÜŞÜ

27.08.2015: LEVIATHAN

30.08.2015: FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU

03.09.2015: SAMBA / HAYATIMIN ŞANSI

06.09.2015: A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE / İNSANLARI SEYREDEN GÜVERCİN

10.09.2015: İTİRAZIM VAR

13.09.2015: PRIDE / ONUR

17.09.2015: RIO, I LOVE YOU / SENİ SEVİYORUM RİO

20.09.2015: CITIZENFOUR

24.09.2015: BEST IN BED / YATAK DERSLERİ