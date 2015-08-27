Başka Sinema seçkisinden 10 film, İstanbul’un yeni nesil kültür-sanat merkezi UNIQ İstanbul’un Açık Hava Sahnesi’nde 23 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.
Her Perşembe ve Pazar akşamı, saat 21:00'da, 1000 m2’lik yeşil alanda yapılacak gösterimler için biletler satışta!
PROGRAM
23.08.2015: SELMA / ÖZGÜRLÜK YÜYÜŞÜ
27.08.2015: LEVIATHAN
30.08.2015: FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU
03.09.2015: SAMBA / HAYATIMIN ŞANSI
06.09.2015: A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE / İNSANLARI SEYREDEN GÜVERCİN
10.09.2015: İTİRAZIM VAR
13.09.2015: PRIDE / ONUR
17.09.2015: RIO, I LOVE YOU / SENİ SEVİYORUM RİO
20.09.2015: CITIZENFOUR
24.09.2015: BEST IN BED / YATAK DERSLERİ