Açıkhavada sinema keyfi

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Akasya Acıbadem’de her Cuma açık havada sinema keyfi devam ediyor.

Akasya Acıbadem açık havada sinema keyfi, geçen hafta Niyazi Gül Dört Nala ile başladı. Yüzlerce kişinin kahkahalarla izlediği filmin ardından bu hafta Cuma günü de çocukların çok sevdiği Madagaskar Penguenleri filmi sinemaseverlerle buluşacak. Sevimli penguenlerin komik maceraları, 7 Ağustos Cuma saat 21.00’de Akasya Acıbadem’de izlenebilecek.

Akasya Acıbadem’de gösterilecek diğer filmler ve tarihler aşağıdaki gibi:

14 Ağustos : Hızlı ve Öfkeli 7, Saat: 21.00

21 Ağustos : Annie, Saat: 21.00

28 Ağustos : Yenilmezler: Ultron Çağı, Saat: 21.00







