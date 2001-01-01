Oyuncu ve sunucu Melike Emiroğlu, Alaçatı’da “Misafir Alaçatı” isimli bir butik otel açtı.

Alaçatı’nın tarihi taş evlerinden birini mekan edinen otel, nostaljik dekorasyonu ve evinizin sıcaklığındaki konforu ile misafirlerine hizmet veriyor. Misafir Alaçatı, Hacımemiş'te yer alıyor. Bölgenin meşhur butikleri, antikacıları ve gözde restoranlarıyla iç içe konumlanan otel, rüzgar sörfü merkezine 3.6 km uzaklıkta.Tarihi dokusuna sadık dekorasyonuyla geçmişe küçük bir yolculuk sunan Misafir Alaçatı’da her sabah hazırlanan Alaçatı’nın geleneksel serpme kahvaltısı ve bölgeye ait zengin şarap menüsü bölgenin tüm özelliklerini doyasıya yaşamaya davet ediyor.Adnan Menderes Havalimanı 85 km mesafede olan Misafir Alaçatı’nın havalimanı transferi hizmeti de bulunuyor.Adres: Hacımemiş Mah. 2001 Sk. No:40 2/3, AlaçatıTelefon: 0232 716 63 69