Anadolu yakasının haylaz çocuğu

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Ataşehir'de bir mekan...

Ataşehir'de her şeyi ile tam bir dünya mutfağı deneyimi yaşatan Bistro Cabana, Anadolu yakasının favorisi olmaya aday. Dekorasyonu eğlenceli, ortamı ferah, yemekleri de çok lezzetli. Ayrıca çarşambadan cumartesiye her akşam canlı müzik ve DJ performansı yapılıyor. Bistro Cabana’nın mutfağı şef M. Ali Yılmaz’a emanet. Pizza taş fırını Napoli’den özel olarak getirilmiş. Etler, meşe kömürü ızgarasından çıkıyor. Etli pazı sarma, damla sakızlı tiramisu ise ayrı bir deneyim, bizden söylemesi. Tel: (0216) 577 84 84