Ankara Yelken Kulübü

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Yeni tatların ve eğlencenin adresi!

Ankara Yelken Kulübü Restoran, Şef Ramazan Ceylan’ın mönüsüyle müdavimlerini oluşturdu. Üstelik sadece kulüp üyelerine değil tüm lezzet avcılarına açık. Çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gitar dinletisi de var. Tel: (0312) 439 21 80