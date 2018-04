Any'den yılbaşına özel menü...

Arnavutköy’daki Any İstanbul, yılbaşına özel menüsü, eğlenceli müzikleri ve samimi ortamıyla 31 Aralık gecesi misafirlerini bekliyor.



Any İstanbul’un şefleri tarafından hazırlanan yeni yıl menüsünde “Izgara Kalkan”dan “Beef Welington”a, “Füme Et”ten “Balık Tapas Tabağı”na, “Salata”dan “Şarküteri Tabağı”na kadar birbirinden özel lezzetler yer alıyor. Gece’nin tatlısı sufle. Yeni yıl sürprizi ise gece sonunda servis edilecek “Sucuk Burger” ve “İşkembe Çorbası”.

Any İstanbul’da saatler 20:00’ı gösterdiğinde Dj Ekim Baykara’nın müzikleri ile başlayacak olan gece, yerini 23:30 itibariyle Aslı Köse’nin canlı performansına bırakacak.

Fiyatlar ise şöyle:

Et menü: 400TL

Balık menü: 425TL

Sınırsız içki: 275TL