Backbar, Bebeköy'de

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İstanbul’un ortasında ama şehrin karmaşasından tamamen uzakta vakit geçirmekten hoşlananlar için...

Bebeköy’de, yemyeşil bahçesinden seyredilen boğaz manzarasına sahip olan Backyard, bu yaz açık hava barı Backbar’ı da konseptine ekleyerek, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Yazın şehirde tatil havası solumak, yeşillikler içinde şehrin en iyi kokteyllerini yudumlamak ve güzel müzik dinlemek isteyenler için, İstanbul’un ikonik manzarasına sahip yeni açık hava barı Backbar, varlığıyla şehir hayatını yavaşlatıyor. Backyard’da ise, yenilenen menüde yer alan, sadece organik malzemelerle hazırlanan hafif seçeneklerin yanı sıra Steak Tartar, Izgara Marul, Kepekli Somon Flatbread gibi iştah açan yemeklerle, yalın bir atmosferde doğanın tadını, şehrin tam ortasında çıkarabilirsiniz.