Bafetto'dan kampanya

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Bafetto’ya gelip Sinema Menüsü’nü tercih edenler seçecekleri pizza (tüm pizzalar için geçerlidir) + coca cola + sinema biletini 33 TL’ye alma fırsatını yakalıyor.

Hem birbirinden lezzetli pizzaların tadına bakan sinemaseverler, hem de Cinemaximum’larda geçerli olan sinema biletini haftanın her günü ve tüm seanslarda kullanabilme özgürlüğünü yaşıyor. Butik pizza restoranı olarak hizmet veren Bafetto’nun menüsünde birbirinden lezzetli pek çok pizza çeşidi bulunuyor. Herkesin damak tadına uyacak yaklaşık 25 farklı pizzası bulunan Bafetto, özel tatlarıyla da ilgi çekiyor.

