Baklavaya farklı bakış

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nişantaşı Şakayık Sokak’ta yepyeni bir lezzet adresi açıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Baklava Bar’ı Pare, sizi ‘İki tek baklava at’ sloganıyla Gaziantep’e tatlı bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor!

Türk ve Gaziantep Mutfağı’nın şüphesiz en önemli tatlısı olan baklavayı yapmak da yemek de ayrı bir sanattır. Dekorasyonundan mekan tasarımına, yeme adabından servise kadar, artık Türk tatlılarının efendisi olan baklavaya hakkını veren bir mekan var!

Nişantaşı Şakayık Sokak’ta açılan Pare ‘Baklava Bar’’da özel Gaziantep kahvaltısıyla güne enerjik bir başlangıç yapabilir, bar bölümünde ‘iki tek baklava’ ile güne tatlı bir mola verebilir ya da cafe bölümünde günün yorgunluğunu kahve ve tatlı eşliğinde atabilirsiniz.

Adres: Teşvikiye Caddesi Şakayık Sokak Zümrüt Apt. No: 32/1