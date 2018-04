Baldır

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Batı Ataşehir’de özel et pişirme yöntemiyle hazırlanan menüsüyle konuklarını ağırlayan Baldır, ünlü şef Özgür Özkan’ın (Özgür Şef) yeni bir lezzet durağı.

18 saat pişirilerek sunulan özel et lezzetlerine eşlik eden birçok seçeneğin bulunduğu menüsüyle dikkat çeken restoran, web sitesinde şöyle tanıtılıyor:



“Yastık altında kalan tarifleri artık günümüze uyarlamanın vakti geldi dedik. O yüzdendir ki; hamburgere, köfteye ve dönere alternatif ürettik. Süreç bu kadar kolay değildi. Çok çalıştık, çok araştırdık ve doğru lezzeti yakaladık. İyi bir ekip kurarak bu lezzeti herkesle paylaşmak istedik. Bu nedenle Baldır’ı açtık. Şimdi sıra sizde! Baldır’ı tatmak için, sizi Baldır’a davet ediyoruz.Baldır, dananın arka bacaklarının üst kısmı ile kuyruğunun bir kısmından elde edilir. Et üstadı Özgür Şef’in, özel bir teknik ile bizzat kendisi tarafından, düşük sıcaklıkta ”18 SAAT” pişirilir. Özel baharat ve soslarla hazırlanan Baldır, %100 dana etidir ve yağsızdır, sağlıklıdır. Baldır’ın ekmeği de özeldir; içinde patates ve kavrulmuş soğan, taze baharatlar ve tam buğday unu ile yoğrulup, Özgür Şef’in bizzat kendisinin pişirdiği et ve bu lezzet için ozel olarak hazırlanmış ekmeği herkesle paylaşmak istedik. Baldır; soğanlı, mantarlı ve yumurtalı çeşitleriyle yemeyenlerin kaçırdığı muhteşem bir lezzettir. Kaçırmamanız için sizleri bekliyoruz.”