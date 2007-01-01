Big Chefs Bodrum’da açıldı

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2007 yılında Ankara’da kurulan ve bugün tüm Türkiye’de ve dünyada büyümeye devam eden Big Chefs, Bodrum’da sevenleri ile buluşuyor.

Big Chefs, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmadan sonra Türkiye'de 24. şubesini de Bodrum'da açtı. Bodrum’a özgü detaylarla renklendirilen ve marinaya yepyeni bir soluk getiren Big Chefs, yılın 365 günü, günün her saati, herkesin damak tadına hitap eden en özel tatları ve ferahlatan içecekleri ile misafirlerine keyifli bir yaz vaat ediyor.

Adres: Neyzen Tevfik Cad., No: 168, Marina Vista Otel (Zemin kat) Bodrum / Muğla

Rezervasyon için; 0252 316 65 85