Özgün lezzetleri ve ev sıcaklığındaki samimi atmosferi ile yeme – içme dünyasına yön veren Big Chefs’in mevsime özel yenilenen menüsündeki çorba lezzetleri soğuk günlerinizi keyifli tatlarla ısıtıyor!





Günün her saatine, her damak tadına ve her zevke uygun lezzetler sunan Big Chefs, menüsünü kışa özel tatlarla yeniledi.Klasik lezzetlere kattıkları yorumlarla damaklarda unutulmaz tatlar bırakan, özgün ve keyifli sunumlarıyla da iştah kabartan Büyük Şefler’in yeni menüsünde, annenizin sıcacık çorbasını aratmayacak lezzetler bulacaksınız.Big Chefs usulü, soğuk havaların vazgeçilmezi “terbiyeli tavuk çorba” hem besleyici, hem de oldukça lezzetli bir tercih olarak bu kışın favorisi… “Pazılı mercimek çorbası” ise içinizi ısıtan, benzersiz lezzetiyle keyfinize keyif katacak çok özel bir seçim…