Bodrum'da yeni bir mekan

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Mavinin her tonuna hakim Bodrum manzarasına nazır, birbirinden özel lezzetleri ve keyifli ambiyansı ile fark yaratan buTeras, sahnesinde ağırladığı sanatçılarla unutulmaz gecelere imza atıyor!

Bodrum Marina Vista’da kapılarını açan buTeras, manzarası, deniz mahsullerinin öne çıktığı özel menüsü, benzersiz kokteylleri ve rafine eğlence anlayışı ile bu yazın favori adreslerinden…Şefik Öztek’in ev sahipliğinde misafirlerini ağırlayan buTeras eğlence anlayışınıza yeni bir soluk getirerek özel lezzetler keşfedeceğiniz ve yazın keyfini doyasıya yaşayacağınız çok özel bir ambiyans sunuyor.

Adres: Neyzen Tevfik Cad., No:168,

Marina Vista Otel (teras katı) Bodrum / Muğla

Rezervasyon: 0252 316 65 22





