Bodrum’da yeni kaçış noktası

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Bodrum'un tadını çıkarmak ama bir yandan da o büyük kalabalığın içinde olmamak mı istiyorsunuz? Öyleyse Leka Hotels Bodrum tam size göre!

Vera Hotel Group, sade ve zevkli dokunuşlarla yepyeni bir marka doğuruyor: Leka Hotels. Grubun Resort ve HD konseptinden çıkarak bünyesine Bed&Breakfast ve butik otel konseptlerini bir araya getirerek kattığı Leka Hotels’in markasının ilk oteli Leka Hotels Bodrum, premium konsepti, sade ve şık dizaynı ile 56 odasıyla kapılarını açıyor. Bodrum’un ve Karaada’nın muhteşem deniz manzarasına eşlik eden ve şehir merkezine yürüyerek 15 dakikalık özel konumu, 56 adet birbirinden şık oda ve süitleri, Fizz Bar’ı ve Kale Manzaralı havuzuyla misafirlerini bekliyor.

Butik otel konforunu Bed&Breakfast konsepti ile birleştiren Leka Hotels, modern dekorasyonuyla Ege’nin beyaz dokusunu bir araya getiriyor. Otel hakkında ve marka bünyesine katılacak Leka Hotels Dolapdere ve Leka Hotels Cappadocia hakkında bilgi almak için www.lekahotels.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.