Bosphorus Brewing Company'den Meksika menüsü...





İstanbul'un en yaratıcı mekanlarından biri olan Bosphorus Brewing konuklarına farklı konseptlerde hazırlanan günler ve lezzetler sunmaya devam ediyor.Geçtiğimiz ay Alman Mutfak Kültürüne yolculuk etkinliğiyle misafirlerine değişik bir deneyim yaşatan mekan, bu kez rotasını Meksika'ya çevirdi. Amerikalı Chef Jeff Harpel’ın hazırlayıp ‘’Si, Se Puede’’ adını verdiği özel Meksika menüsüyle 7 Mart Cumartesi akşamı konuklarına farklı bir deneyim yaşatacak olan Bosphorus Brewing'de,Meksika rüzgari esecek.Tortilla Chipsleri , Guacamole sos ile‘’Chile Relleno’’ Peynir dolgulu kızarmış Biber, Kimyonlu Balkabağı püresi eşliğinde‘’Short Rib Al Pastor’’ Kaburgalı ev yapımı Tortilla‘’Chicken Mole’’ Meksika soslu Tavuk, Kişnişli Basmati ileKaramel soslu Churros*Kişi başı: 70 TL