28 Mayıs Dünya Burger Günü'ne özel etkinlikler...

Hellmann’s, 28 Mayıs Dünya Burger Günü’nü tüm burger tutkunları ile birlikte İstanbul’un sevilen burger mekanlarında kutlayacak. Tüm burger severlerin keyifli ve bol lezzetli bir gün geçireceği Hellmann’s Burger Day’de tüm gün lezzetli etkinlikler gerçekleşecek. Burgerleri ile öne çıkan Any Arnavutköy’de Dünya Burger Günü’ne özel olarak burger çeşitleri, bol patates kızartması ve özel lezzetlerini tüm burger severler için hazırlayacak. Ayrıca mekanda bu özel gün için hazırlanan “Sauce LAB” bölümünde ise, ünlü şef Gabriele Sponza Hellmann’s'ın sevilen soslarına farklı yorumlar katarak, davetlilere farklı bir sos deneyimi yaşatacak.



Burger Day’de, burger tutkunlarını; Burger House, Burger Lab, Bosjnak Karaköy, Heisenberg, Ragione, Black Angus, Daily Dana Caddebostan, Gran’da da indirimler ve sürpriz etkinlikler bekliyor.

