Kestanenin lezzeti ile çikolatanın tutku dolu keyfi bir arada...





Özsüt’ün kış menüsünden, kışa en çok yakışan tarif belki de Çikolata Kestane. Bu mini pasta, ağızda dağılıveren yoğun lezzetleri sevenlere ve çikolatanın tutkusu ile kestanenin samimiyetini paylaşanlara hitap ediyor.Çikolata Kestane lezzetini, Marmara ve Ege’nin kestane ormanlarından toplanan taze kestanelerden, doğal sütünden ve üst kalite çikolatasından alıyor. Kestanelerle yapılan şekerlemeler ve pasta kreması, çikolata ile birleştiğinde vazgeçilmez bir tarif ortaya çıkıyor.Fiyatı ise 12.50 TL.