Doğal seçeneklerle bakım

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Antalya Belek'te bulunan Cornelia De Luxe Resort Otel ve Cornelia Diamond Golf Resort Spa, organik ürünler ve manuel terapilerle doğal bir bakım arayanlar için doğru bir tercih!

Antalya belek’de “Lux ve Konfor” temasıyla öne çıkan Cornelia Hotels Crassula Spa, Cornelia Otellerinin ana hedefi olan ‘Tailor made Luxury’ teması ile hizmet veriyor. Organik ürünler ve manuel terapileri üzerine kurulu Cornelia Hotels Crassula Eco Spa, zinde bir görünüme kavuşmanız için doğal seçenekler sunuyor. Burada tüm bakımlar holistik kaliteleri dikkate alınarak tek tek seçilmiş ve tamamen kimyasallardan arındırılmış ürünler kullanılarak uygulanıyor. Bunlara ek olarak sauna ve Türk hamamı ile Crassula Eco Spa sağlık ve güzelliğinize katkıda bulunan diğer bölümler.

Cornelia Hotels Crassula Eco Spa, sadece bakımla sınırlı kalmıyor. Masaj odalarında yaptıracağınız dinlendirici ve gevşetici masajlar, stresten uzaklaşıp rahatlamanıza yardımcı oluyor. ‘Sıcak şifa tekniği’ olan Reiki’nin çakra kontrolü, enerji transferi ve sıcak taş masajı, refleksoloji, manuel lenf masajı, Tai masajı, Lenf drenaj masajı ve shiatsu da Crassula Eco Spa’nın masajları arasında yer alıyor. Baborganik cilt bakımlarının da uygulandığı Crassula Eco Spa’da bakımlar paket olarak da alınabiliyor. Ayrıca Cornelia Hotels Crassula Eco Spa kimyasal etik testleri de başarıyla geçmiş ve hayvanlar üzerinde denenmemiş sertifikalı 100% organik ürünler sunuyor.

