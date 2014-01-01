Döner Stop, Kavacık ve Mecidiyeköy’den sonra şimdi de Capitol AVM’de açıldı...





Anadolu Yakası’nın döner severlerine iyi haber Döner Stop’tan geldi: Döner lezzetini geleneksel sınırından çıkaran Döner Stop, Kavacık ve Mecidiyeköy’den sonra şimdi de Capitol AVM’de açıldı! Döner Stop’ta aradığın döner lezzetini bulacak, hala tanışmadıysan farklı soslarına bayılacaksın! Enerjik ritmi ile Döner Stop daha kapısından girmeden seni kendine çekecek.Döner Stop’ta dönere organik ya da inorganik hiçbir katkı maddesi katılmıyor, etler deneyimli ustaların gözetiminde hazırlanıyor. Bu nedenle döner sandviçler çok lezzetli! 4 farklı sosun yer aldığı menüde, Stop Klasik’in yanı sıra, Cheese Klasik, Cafe de Paris, Cheddar Mantarlı ve Jalapeno Biberli sandviç ve dürümler keşfedilmeyi bekliyor. Restoranlarda taze taze pişirilen özel ciabatta ekmekleri de sandviçlere ayrı bir hafiflik, apayrı bir lezzet katıyor.Döner Stop’ta patatesler de çok farklı! Cheddar’lı ve chilli soslu patates kızartması ile yine alışkanlıklar değişiyor. Tatlı olarak ise profiterol ya da çilekli cup seçilebiliyor.