Evcil hayvanınızla keşfe çıkabileceğiz, sıcak, sevimli, minik, sempatik bir kafe!

Yazı ve Fotoğraflar: Merve Özaytekin / İstanbul Lifeİstanbul sıra dışı yerlere hep açık. Moda’daki DÖRT Kadıköy de duruşu ile farkını ortaya koyuyor. Bisikletinizi park edebiliyor, evcil hayvanınızla kafeye girebiliyorsunuz. Hatta ona küçük atıştırmalıklar bile ikram ediliyor. Burası dört arkadaşın projesi; Neylan Öğütveren, Fahri Özdemir, Emrah ve Ürün Tunç’un. Hayallerindeki kafeyi bulamayan dörtlü, çareyi kendi kafelerini açmakta bulmuşlar. Her biri, üçüncü kuşak kahveciliği benimseyen Petra’dan eğitim almış. Espresso’dan cappuccino’ya, french press’ten aeropress’e uzun bir kahve listeleri var. Mevsimine göre kahve bulunduruyorlar. Bu aralar Etiyopya, El Salvador, Kenya çekirdekleriyle kahve yapıyorlar. Kahve düşkünlerine not: Çektirip eve götürebiliyorsunuz; 1 kilosu 130 lira. DÖRT’te ‘arkadaşlarla bir araya gelinen yer’ havası var. Elbette ‘Uzun Masa Konuşmaları’nın da buna katkısı büyük. Kafenin tahta masasında aynı konuya ilgi duyanlar bir araya geliyor. İspanyolca ve bisiklet gönüllülerine yönelik sohbetlerin düzenlendiği masada, çay, kahve, yoga, homeopati gibi konularda da sohbetler olacak. Mekanda yüksek tavanın verdiği ferahlıkla saatlerce oturulabiliyor. Sıcak kahvenizi alıp elde götürebilirsiniz de. En sevilen kahvesi syphon, 20 lira. Pahalı gibi gözükse de iki kişi rahatlıkla içiyor. Bir kişilik alırsanız 12 lira.