Keşfedilmesi gereken tasarımcı, zanaatkar ve iş fikirlerini her hafta değişen temalar altında bir araya getiren Souq Karaköy’ün bu hafta sonu teması, Oyun.
İstanbul’u yepyeni bir alışveriş kültürüyle tanıştıran Souq’ta 16-17 Mayıs'ta renkli tasarımlar, eğlenceli tasarımlar ve büyüklere oyuncaklar yer alacak.
Monteleriyle ünlü bobiler.org’un seçilmiş ‘ölümsüz eserleri’ Souq Oyun’da sergilenecek. Ayrıca bu montelerin edisyonları da satışta olacak.
Heyecanla beklenen mayo ve bikini markası 5th Position da ilk kez bu hafta sonu satışa çıkıyor. 16-17 MAYIS Souq Oyun katılımcıları şöyle:
Maid in Love’ın eğlenceli yaz koleksiyonu
5th Position’ın mayo ve bikinileri
Küf Vintage Alsancak
Tox Leather handmade goods
Marc by Marc Jacobs saatler
Yuka’nın takıları
Bobiler.org’un ölümsüz eserleri
Krink New York’un marker’ları
Atelier Mono’nun tişört ve aksesuarları
Happy People’ın mutlu heykelleri
Mon Joie’nin el örgüsü oyuncakları
Monkey Biz’in boncuk hayvanları
Knock Knock’ın kırtasiyleri
Woof Box’ın pet hediye kutuları
Antika oyuncaklar
Niceboys’un çarkıfelek oyunu
Ece Sükan Vintage
Karaköy Junk
Petra Coffee’nin artisanal kahveleri ve Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği plaklar
Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy Tarih: 16 Mayıs Cumartesi- 17 Mayıs Pazar Saat: 11:00- 20.00