Ella Cafe

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Yakın zaman önce Nişantaşı’nda açılan Ella Cafe, özellikle İtalyan mutfağı ağırlıklı lezzetleriyle, huzurlu ve ferah ortamıyla misafirlerini ağırlıyor.

Zengin İtalyan makarna ve salata çeşitleri ile dikkat çeken menüsünde penne, arabiata, linguini, bavette seçenekleri, bol malzemeli sezar, tavuklu, keçi peynirli, somonlu salata lezzetleri ustalıkla hazırlanıp sofranıza geliyor.



Ayrıca damaklara layık bir kahvaltı menüsü de mevcut. Tüm bu lezzetlere yine zengin bir soğuk-sıcak içecek seçenekleri eşlik ediyor. Kentin en hareketli noktalarından birinde, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’ne çıkan Kuyumcu İrfan Sokak’ta lezzet sunan Ella Cafe, bu hareketliliğin ortasında havadar, nezih ve sakin bir ortamda öğle-akşam yemeği yiyebileceğiniz ideal bir adres.