Escapist, Trump AVM’de açıldı

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Dünyada oldukça popüler olan, yepyeni bir eğlence anlayışıyla tanıştıran ve aksiyonuyla şaşırtan kaçış oyunu konseptinin Türkiye’deki en büyüğü olan Escapist, Trump Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

Türkiye’nin en büyük kaçış oyunu konseptini macera tutkunlarıyla buluşturan Escapist, Trump Alışveriş Merkezi’nde açıldı. 6 farklı odada 6 farklı oyun içeriği sunan Escapist, ayrıca birbirine bağlı hikayelerle devam eden 3 odası ile de Türkiye’de ilk defa ‘seri oyun’ heyecanını yaşatacak.

‘Kaçış oyunu merkezi’ olarak nitelendirilebilecek Escapist, 14 yaşından büyük herkesin rahatlıkla oynayabileceği farklı hikâyeler sunuyor ve katılımcılarda sanki bir filmin içerisindeymiş hissi yaratıyor. Katılımcılar, bir saat süresince kendilerine verilen hikaye doğrultusunda odada yer alan bulmacaları ve şifreleri çözüp odadan çıkmaya çabalıyor. 2 ile 10 kişi arasında oluşan gruplarla oynanabilen oyunları çözmek için herhangi bir özel yetenek ve bilgi gerekmiyor. İpuçlarını doğru değerlendiren ve iyi gözlem yapabilen herkes kaçış odasından çıkmayı başarabilir. Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde rahatlıkla oynanabilen oyunlar rol yapma, problem çözme, gözlem, iletişim ve takım oyunu becerilerini geliştiriyor, eğlenirken öğretiyor.

Hangi oyunlar var?

Gizli Deney, Şirket, Geçmişin İzinde, Kutsal Hazine, Agatha’nın Anahtarı ve Metruk…

Ne zaman gidebilirsiniz?

Trump Alışveriş Merkezi B4 katında yer alan Escapist, haftanın her günü 10:00 – 24:00 saatleri arasında açık…

Escapist için www.escapist.com.tr adresinden ya da 0212 272 71 50 numaralı telefondan bilgi alabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz.