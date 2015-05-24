İstanbul’un en gözde eğlence-çekim bölgesine dönüşen Karaköy’de, kültür-sanat, atölye, workshop, özel tasarım etkinlikleri ve birbirinden farklı organizasyonların yeni adresi Nar Loft olacak.





Özel sunumlar, etkinlikler, sosyal iletişim aktivitelerinin favori mekanı olmaya aday Nar Loft, şehrin en eğlenceli ve dinamik semti Karaköy’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Nar Loft, “Özel etkinlik yapacağız ama nereye gitsek, şirket toplantımızı dışarda yapalım ama bize özel olsun, özel bir davet vereceğiz ama mekanda bizden başka kimse olmasın, yeni sergimi çok özel bir ortamda yapmak istiyorum ama nerede yapsam ki…” dediğiniz tüm planlarınız için yepyeni bir alternatif. Ressam Meray Akmut’un da sanat çalışmalarına ev sahipliği yapan mekan, sanat ve tasarım kokan atmosferiyle farklı bir iz bırakıyor.Kişiye özel ya da kurumsal workshop etkinlikleri için mükemmel bir ortam sunan Nar Loft, gelenekselleşecek ilk etkinliği ile de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük tasarımcı pazaryeri Zet.com, Karaköy Kemankeş Sokak’ta konumlanan Nar Loft’ta 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinden itibaren kurulmaya başlıyor.Her hafta sonu tasarım ve sanat meraklılarını bir araya getirecek etkinlik kapsamında Zet.com portalında yer alan özgün tasarımcılar ve yaptıkları el emeği tasarım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Aksesuardan kıyafete, mobilyadan kırtasiyeye, el yapımı ürünlerden vintage’a kadar, özgün butikleri ve tasarımcılarıyla Zet.com, her yerde bulamayacağınız seçkin ürünleri internet platformundan Nar Loft’a taşıyor. Festival havasında gerçekleşecek etkinlikte tasarımcıların eserleri Nar Loft’ta, 23 Mayıs’tan itibaren her cumartesi-pazar ziyaretçilere keyifli ve farklı bir alışveriş deneyimi sunacak.Siz de kendi etkinliğiniz, sanat kokan farklı organizasyonlar ve temalı partileriniz için mekan arıyorsanız ya da bir şeyler öğrenerek vaktinizi değerli kılmak istiyorsanız Nar Loft tam aradığınız adres.