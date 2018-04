Ezber bozan hamburgerler!

Any İstanbul, enfes hamburgerleri ile ezber bozuyor!

Sıradan tatlardan sıkılıp, farklı lezzetler arayanların beklentilerini burgerler ile karşılayan Any İstanbul, enfes hamburgerleriyle arayışınıza son veriyor. Nisan ayı boyunca Any İstanbul, bu zamana kadar yediğinizden farklı olarak, kendine özgü tarif ve soslarıyla hazırladığı yepyeni burgerlerini, severlerinin beğenisine sunuyor. Any, benzersiz sunumu, doyurucu tabakları ve güler yüzlü ekibiyle, öğle yemeklerini ya da iş çıkışlarını lezzetli bir eğlenceye dönüştürmek isteyenleri Arnavutköy’e bekliyor.