Fener Balığının Sırları

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Mövenpick Hotels & Resorts, ürkütücü görüntüsünün aksine leziz ve kaliteli bir ete sahip olan fener balığı ile hazırlanmış lezzetleri "Fener Balığının Sırları" menüsünde bir araya getiriyor.

23 Ekim - 20 Kasım 2014 tarihleri arasında Avrupa'daki Mövenpick otellerinin yanı sıra Mövenpick Hotel Istanbul, Mövenpick Hotel Izmir ve Mövenpick Hotel Ankara’da sunulacak menüde, modern bir dokunuşla yorumlanan fener balığı tartar, fener balığı tempura ve fener balığı osso buco gibi baştan çıkarıcı altı farklı lezzet yer alıyor. Fener balığının lezzet sırlarını dilerseniz öğle iş yemeğinde dilerseniz keyifli bir akşam yemeğinde keşfedebilirsiniz.Fener balığının benzersiz yorumlarını denemek için 0212 319 29 29'dan Mövenpick Hotel Istanbul'u, 0232 488 14 14'den Mövenpick Hotel Izmir'i ve 0312 258 58 58'den Mövenpick Hotel Ankara'yı arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.