Fransa Başkonsolosluğu’nda Amour LAB konseptiyle düzenlenen İstanbul’un aşk gecesi ‘Je t'aime/Seni Seviyorum’, Renault Talisman’ın ana partnerliğinde 12 Şubat’ta Fransa Sarayı’nın tarihi ve romantik atmosferinde gerçekleşecek.

Aşkın kimyasının ön planda olacağı gecede Fransa’dan ve Türkiye’den renkli simalar ve markalar bir araya gelecek.

Fransa Sarayı’nın aşk kırmızısına boyanacağı, tüm duyulara hitap eden Amour LAB ‘Je t'aime/Seni Seviyorum’ Gecesi; aşkı ChocoLAB, FashionLAB, CoffeeLAB, MusicLAB, TasteLAB gibi konseptlere ayırarak her bir bölümde farklı bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.

Fransa Başkonsolosu’nun yanı sıra Fransız ve Türk çiftler birçok davetlinin katılacağı geceye, Shangri La Bosphorus’un ünlü şefi Olivier Pistre’nin hazırlayacağı özel lezzetler, müzik ve bol keyif eşlik edecek.

Renault, Evian, Vakko, Canon, 24Kitchen, L’Occitane ve Power Love FM partnerliğinde gerçekleşen Amour LAB’in sınırlı sayıdaki biletleri Biletix’te.





