Gaja Roof'ta yaz keyfi

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Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un 16. katında yer alan, yazın keyfini alabildiğine çıkarmanız için Gaja Roof Restoran ve Gaja Sky Bar, 11 Haziran’da yeni sezon için açıldı. Gaja Roof, genç ve modern yüzü ile tatlı bir yaz esintisi eşliğinde Boğaz'ı tüm güzelliğiyle kucaklamaya devam ediyor...