Boğaz'ın manzarasını en güzel perspektiften sunan modern ve minimalist bir tarzda döşenen Gaja Roof, dinlenmek, rahatlamak ve yaz akşamlarının keyfine varmak isteyenlerin buluşma noktası…
Mutfakta harikalar yaratan Şef Philippe Bischoff’un yaza özel yenilikleri ile lezzet konusundaki iddiasını devam ettiren Gaja Roof, roze şarap ve şampanya çeşitleri, dünya mutfaklarından özenle seçilmiş yeni menüsü ile keyifli yaz akşamları yaşatmaya hazır.
Olağanüstü şaraplarla dolu Kav’dan zengin seçmelerin eşlik ettiği, taze deniz ürünleri ve ızgara etlerin sunulduğu yeni menüde, Akdeniz lezzetlerinin yanı sıra zengin sushi ve sashimi seçenekleri de lezzet tutkunlarını egzotik bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. “Hoisin” sos ile servis edilen Pekin ördek sarması, kaya tuzunda pişirilmiş doğal levrek, ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik, ızgaralar, Akdeniz geleneğiyle pişirilmiş ahtapot, kırmızı şarap sos ve taze sebzeler; Gaja Roof menüsünde öne çıkan tatlar…
Bitter çikolata “fondant”; erimiş çikolatalı kek, frambuaz ve viski ile hazırlanmış vanilyalı dondurma yemeğinize ihtişamlı bir final sunuyor.