Geleneksel lezzetlere modern yorum

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Fava Meze-Balık, bu yaz da Alaçatı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday...

165 yıllık iki ayrı Rum evinin ortasına konumlanan ve Alaçatı’nın en özel bahçelerinden birine sahip olan Fava, geleneksel ve moderni birleştiren menüsü ile konuklarını ağırlamaya başladı. Fava, menüsünde gösterdiği farklı tarzı mimarisine de yansıtmış. Misafirler mekana girdiğinde ünlü mimar Süreyya Saruhan’ın yorumladığı tarihe adım atıyorlar. Restoranın hafif esintili ve huzurlu bahçesi ise konuklarına sunduğu konfor ve lezzeti unutulmaz kılmak isteyen Fava’yı, yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline getiriyor.

Ege mutfağının en özel lezzetleri

Ahtapot Tandır, Grek Balık Pilaki, Dil Şiş, Pesto sos ile hazırlanan Paşa Ezme, yeşil elma ve enginarlı spesiyal Alaçatı Rüzgarı, Yunan izleri taşıyan Fava Grek, Tekmil Fava ve Enginarlı Fava menüde öne çıkan lezzetlerden bazıları. Karamel sos ile servis edilen Leblebi Tatlısı ise Fava’nın spesiyallerinden...

Adres: Kemalpaşa cad. No: 108 Alaçatı / İZMİR

Tel: 0232 716 86 88













