Gizli bahçede brunch keyfi

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Morini Terrace, yaz boyunca pazar brunch’larını, Zorlu Center Beymen’in içinde açılan, yeşillikler içindeki gizli bahçesinde sunacak.

Açık büfe brunch’da peynir çeşitleri, pembe domates salatası, Ayvalık’tan zeytinler, ev yapımı reçeller ile birlikte özel kişler, taptaze muffin’ler yer alırken; Morini fırınından İtalyan gözlemesi ve Bademli Brioche sıcak servis ediliyor. Güne fit başlamak isteyenlere taze meyveler, protein sevenlere fritata ve yumurta seçenekleri de var. Elmalı tartlar ve unsuz çikolatalı kek, yanında dondurmayla servis ediliyor. Brunch keyfi caz eşliğinde, New York usulü mimozalar ve Bloody Mary’lerle öğlene kadar sürüyor.