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Gözlemecim

Gözleme tutkunlarına!
İşte gözleme tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri… Yolunuz İzmir Kemeraltı’na düşerse uğramadan geçmeyin! Özellikle mönüsünün zenginliği dilden dile dolaşıyor. Tel: (0232) 445 27 48

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