Backhaus yılbaşına özel tasarladığı pastalarla, sofralara lezzet ile mutluluk katıyor.

Backhaus, lezzetli ve şık pastaları ile yılbaşı akşamına ayrı bir tat katıyor. Yılbaşı renklerini, keyfini çağrıştıran bu özel dekorlu pastalar, renkli ve esprili görüntüleri ile yılbaşı eğlencesini tamamlıyor. Backhaus birbirinden renkli, orijinal ve geniş seçeneklere sahip yılbaşı pastalarını taptaze ve günlük olarak hazırlıyor. Ayrıca her gün ürettiği Devils, Muzlu Fındıklı Pasta, Siyah İnci, Çilek Bahçesi, Akşam Sohbeti ve benzeri çikolatalı, muzlu, çilekli birçok pasta seçeneği sunuyor.

Backhaus, ekmeklerden keklere, kuru pastalardan pastalara ve makaron çeşitlerine kadar birçok modern ve geniş çeşitte lezzeti bir arada sunuyor.