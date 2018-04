Yazın, çay ya da kahveye eşlik edecek, hafif ve lezzetli seçenekler arayanlar Cakes&Bakes’de aradıkları çözüme ulaşabilirler.





Cakes&Bakes’in yaza özel “Fit For You” menüsü, düşük kalorili birbirinden lezzetli kekleri, kinoalı kurabiyesi, ayrıca Fit Sandviç seçeneğiyle cazip alternatifler sunuyor. “Fit For You” menüsündeki tüm ürünler, içlerinde bulunan malzemelerin kalorileri tek tek hesaplanarak özenle oluşturuldu. Fit For You menüsünden, Limonlu Bademli Kek, Çikolatalı Kinoa Kek, Kinoalı Kurabiye ya da Fit Sandviç sipariş verilebiliyor.Limon kabuğu ve badem lezzetini buluşturan bir dilim Limonlu Bademli Kek 113,89 kcal, tadıyla akılları baştan alan bir dilim Çikolatalı Kinoa Kek ise 143,28 kcal. Diyet çikolatayla hazırlanan, muz ve Hindistan cevizi ile lezzeti doruklara çıkaran Kinoalı Kurabiye’nin ise 50 gramı 29,26 kcal. Bu özel menüde ‘tatlı’ alternatiflerin yanı sıra hem hafif hem doyurucu bir sandviç de yer alıyor. Kinoalı bagel, somon füme, avokado sos ve roka ile hazırlanan Fit Sandviç, 360,37 kcal.