Hamam keyfi

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Pürovel Spa & Sport canlandıran ve yenileyen masajlarının yanısıra lüks hamam deneyimi ile konuklarını şımartıyor.

İlkbaharda kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmak için Pürovel Spa & Sport, birbirinden cazip hamam paket alternatifleri ile sizleri bekliyor. Geleneksel Türk hamamında çiftler, onlara özel 60 dakikalık “İstanbul Hamam Touch” paketi ile Pürovel Spa & Sport’un kapalı havuzu ve fitness alanından da ücretsiz yararlanma şansını yakalayabiliyorlar. Başınızdan ayak parmaklarınıza kadar uygulanan kese ve köpük masajı sayesinde sevdiğiniz kişiyle huzur ve neşenin keyfine varacaksınız. Geleneksel Türk hamamını modern çizgilerle yorumlayan özel hamam bölümü, gelin adaylarını da unutmuyor ve sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız keyifli bir bekarlığa veda partisi için 150 dakikalık bakım sunuyor. Hamam, kişiye özel masaj ve yüz bakımını bir arada sunan “Gelin Oluyorum” paketi bekarlığa veda partinizi farklı kılmaya hazır. Ayrıca minimum 5, maksimum 8 kişinin katılabileceği 4 saatlik bekarlığa veda konseptli hamam bakımı da spa çayı ve meyve tabağını da içeren muhteşem bir konfor ve arınmayı vadediyor.









