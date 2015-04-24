Hikayesi Olanlar sergisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ressam Refik Yurtsever, 13-24 Nisan 2015 tarihlerinde, “Hikâyesi Olanlar” kişisel sergisi ile Nişantaşı ART212 Sanat Galerisi’nde…

Refik Yurtsever “Hikayesi Olanlar…” kişisel sergisi, ART212’de, 13-24 Nisan 2015 tarihleri arasında, Pazar ve resmi tatiller hariç günlerde 9:30-18.30 saatlerinde sergi ziyarete açık olacak. Yurtsever resimlerinde, güzelliğe, iyiliğe, sevgiye özlem duyan, gelecekten yana umutsuz, kaygılı, yalnızlıkla örülü kadınları; duygu ve düşüncelerini, varlıklarını gizlemek, gizli yaşamak zorunda kalan eşcinselleri; özgürlükleri ve hayatları ellerinden alınmış olan aydınların yaşadığı sorunları ve bu sorunların toplumsal sonuçlarını konu ediyor.





