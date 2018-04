Etiler Big Chefs, harika kokteyller, müzik, keyifli ambiyans ve eğlencenin buluştuğu yeni “Big in The Bar” bölümü ile İstanbulluların iş çıkışındaki, akşam buluşmalarındaki yeni ve en popüler buluşma noktası…





Büyük Şeflerin Ankara’da başlayan lezzet serüveninin İstanbul’daki ilk durağı olan Etiler kapılarını ilk açtığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. İstanbul’un yeme – içmeye yön veren en özel semtlerinden Etiler’de misafirlerine keyifli anlar yaşatan Big Chefs, yaz sezonunu güzel bir yenilikle karşılıyor; “Big in the Bar”… Sıcak yaz akşamlarında iş çıkışı, günün yorgunluğunu geride bırakmanızı sağlayan, sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlara keyifle eşlik eden en güzel müziklerin, damaklarda eşsiz tatlar bırakan benzersiz kokteyl ve lezzetlerin, unutulmaz ve eğlenceli anların buluşma noktası “Big in the Bar” bu yazın en iddialı ve en popüler adresi…Etiler Big Chefs’teki “Big in the Bar”, bu yazı keyifli, eğlenceli ve unutulmaz geçirmek, yepyeni tatlar keşfetmek, muhteşem müziklerle keyiflenmek isteyenleri, sevdikleri ile geçirdiği anlar için ayrıcalıklı ve özel bir adres arayanları bekliyor.