İstanbul'a terası ile eşlik eden bir meyhane!

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Asmalı Mescit’de, kendini “Etnik tatlarla zenginleştirilmiş geleneksel İstanbul meyhanesi” olarak tanımlayan Vasfi Baba Meyhanesi, yaz dönemi boyunca misafirlerine eşsiz zamanlar yaşatacak

İsmini bir dönemin ünlü “Vasfi Uçaroğlu Orkestrası”nın kurucusu ve şefi olan Vasfi Uçaroğlu‘ndan alan mekan, Asmalı Mescit’teki tek teraslı meyhane olma özelliğinin yanı sıra, mezeleriyle de bir hayli konuşuluyor.



ESKİ USUL MEYHANE KÜLTÜRÜ VASFİ BABA’DA YAŞIYOR…

İstanbul’un en nostaljik ve keyifli bölgesi Pera’yı tepeden seyretme imkanı sağlayan, şehrin ruhunu yaşatan ve sokağın kaosundan uzakta olduğunu hissettiren Vasfi Baba Meyhanesi’nde etrafınız, Türk Sanat Müziği’nin büyüsüyle sarmalanıyor. Ödüllü ünlü Şef Hakan Bilge Yaman önderliğinde genç, dinamik ve deneyimli mutfak ekibinin yetenekli ellerinden çıkan lezzetli meyhane menüsünün yanında, derinlerden gelen “ince saz” gürültüden uzak ve rahatsız etmeden size eşlik ediyor.



Meyhane kültüründe yer eden Rum ve Ermeni mezeleri ile eski usul meyhane tavrını yaşatan, yerli – yabancı iş dünyasının, sanatçı ve gazetecilerin vazgeçilmezi haline gelen Vasfi Baba Meyhanesi, Asmalı Mescit’in bu eşsiz atmosferinde konuklarını ağırlamaktan gurur duyuyor.



Adres: Meşrutiyet Cad. Orhan Adlı Apaydın Sok.

No.17 Asmalımescit 34400 İstanbul

Telefon: (0212) 293 5959