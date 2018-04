İstanbul’un en iyi teraslarından olmaya aday!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Mixo TERRACE”, DJ partileri, Boğaz’a ve İstanbul’a uzanan boydan boya manzarası ile hem keyifli yemeklere, hem de eğlenceye ev sahipliği yapıyor…

İyi yemek, iyi kokteyl, kaliteli müzik ve konuk dj’li partileri ile İstanbul’u dinamik ve yeni nesil bir eğlence ile buluşturan “Mixo TERRACE”, akşamüstü 17.00’den başlayıp, gece 04.00’e kadar kapılarını açık tutuyor… Mixo TERRACE, akşamüstüne özel bar atıştırmalıkları, seçkin mutfaklardan harmanlanan dünya lezzetleri ve özenli şarap seçkisi ile İstanbul’un en iyi teraslarından olmaya aday!



Şehrin merkezi Taksim’de kısa sürede trendi yakalayan mekanda her Çarşamba Yakuza, Salı’ları ise DJ Ferhat ve diğer konuk dj’ler dönüşümlü olarak performans sergileyecek… Perşembe’leri ise ünlü dj Tarık Koray set başına geçiyor… Cuma ve Cumartesi akşamlarında da yine farklı dj’ler Mixxo’da oluyor… Lezzet ve müzik eşliğinde akşamüzerinden başlayan Mixo TERRACE geceleri, kaliteli müzik yolunda başarılı dj’lerin; Lounge, Chill Out, Jazzy House, Deep Funky House tarzı müziklerini eğlenceyle birleştirerek, İstanbul gece hayatına yepyeni bir enerji katıyor. 2014 yazında yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda sürpriz dj’e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Mixo TERRACE, yazın vazgeçilmez adreslerinden… Menüsü ve eğlencesi ile dikkat çeken Mixo TERRACE, şehre kattığı dinamizmi Dekorasyonda Zeynep Fadıllıoğlu’ndan alıyor… Eğlenceli ve dinamik konsepte uygun dekorasyon, ünlü mimar Zeynep Fadıllıoğlu’nun imzasını taşıyor… Doğal taş ve ahşabın sıcaklığını buluşturan ünlü mimar, dinamik ve genç bir atmosfer ortaya koyuyor… 2014 yazının gözde mekanları arasında yerini alan Mixo TERRACE, eğlencesi, lezzeti, müzikleri, konuk dj’leri, manzarası ve dekorasyonu ile İstanbul’un görülmesi gereken adresleri arasında…



Yaz bitmeden mutlaka uğrayın!

*Çok fazla her yerde olmayı sevmeyen ancak seçkin mekanlarda çalan unutulmaz dj Nisso Behar ise Mixxo’nun sürpriz Salı’larına konuk oluyor, kaçırmayın!