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İstanbul'un plajları

Öyle yüklü bavullarla, planını yaz başından yaptığınız tatiller değil konumuz. Plaj kıyafetlerinizi, sevdiğiniz kitabı yanınıza alın, yeter. Bol bol kulaç atmaya, sıcak kumlarda güneşlenmeye, elde mojito chill-out keyfine, şehrin serin sularına açılıyoruz!
Hazırlayan: Gizem Ayvaz/İstanbul Life

ADA BEACH CLUB
Ada Beach Club hem konumu hem de konseptyle sizde kısa bir Bodrum yolculuğu etkisi yaratabilir. Çam ormanlarıyla çevrili plajda kum ya da çam alanlardan, platformlardan ve özel localardan herhangi birini tercih edebiliyorsunuz. Özellikle yat sahipleri  için de alan oluşturmaları buranın önemli avantajları arasında. Mini golf turnuvasına katılabilir, plaj voleybolu oynayabilirsiniz. Giriş hafta sonu 40 lira, diğer günler se 30 lira. Sabah 08.30’da kapılarını açıyor. 
Heybeliada Tel: 0216 351 17 70 

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