Tarihi bir mekanda leziz yemeklerin tadını çıkarın...

Galata’da tarih boyunca restoranlara ev sahipliği yapmış olan 2B numaralı bina, son 50 yıldır Güney Restaurant olarak hizmet veriyor. Mekan, Türk mutfağının barındırdığı kozmopolit tatların yanı sıra, içinde olduğu bölgenin ruhuna kayıtsız kalmayarak dünya lezzetlerine de yer veriyor.



Taş ve tuğladan oluşan 150 yıllık binada, Galata Kulesi’nin gölgesinde misafirlerini ağırlayan ve her sabah 08.00’de kapılarını açan Güney Restaurant kahvaltıda, sahanda yumurta çeşitlerinden krepe, yöresel peynirlerden, kruvasana kadar hem ülkemizin hem dünyanın klasikleşmiş kahvaltı tatlarını en lezzetli ve taze halleriyle sunuyor.



Restoranın menüsü; yerel mutfağımızdan geleneksel tariflerin peşinde olanların yanı sıra, enternasyonal lezzetleri tercih edenleri de tatmin edecek şekilde oluşturuluyor.





50 yıldır aynı aile tarafından işletilen restoranın içinde hizmet veren iki ayrı mutfakta, Türkiye’nin yöresel tatlarında ve dünya mutfağında ayrı ayrı uzmanlaşmış ekipler çalışıyor. Tüm malzemeler yerel tedarikçilerden sağlanıyor ve Güney Restaurant mutfağında işleniyor. Mutfakta sadece Trabzon’dan tereyağı ve Ege’deki zeytin üreticilerinden sağlanan zeytinyağı kullanılıyor.





