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Big Chefs’in menüsü yenilendi

Big Chefs'in menüsünde iştah kabartan lezzetlere yenileri eklendi. Menüde kahvaltıdan atıştırmalıklara, çorbalardan ana yemeklere tatlılardan içeceklere kadar oldukça zengin çeşitlilikte, sonbahar ve kış mevsimine özel yepyeni lezzetler yer alıyor. Sabah işe yetişmeden önce biraz enerjiye ihtiyacınız varsa, çilek, muz, kivi, bal, tereyağı ve çikolata soslu pankek seçimi yani “Aceleci ve Tatlı” tam size göre… Anadolu mutfağının yerel tatlarından yola çıkarak oluşturulan, ev sıcaklığını hissettiren ve anne şefkatiyle hazırlanan, “Güveçte Sebzeli Fırın Tavuk”, “Sumak Ekşili Güveçte Sebzeli Köfte” de yeni menünün hem doyurucu hem de lezzetli ana yemeklerinden…

