Bodrum Yalıkavak’ta eski bir köy evi olan otantik bir taş mekanda leziz etler yemek istiyorsanız Karski Et Lokantası’na çevirin rotanızı.

Bahçedeki mandalina ve limon ağaçlarının görüntüsü bile kavurucu sıcaklarda insana ferahlık veriyor. Lokanta ismini kuzunun sırtında bulunan lezzetli bir bölümden yani karskiden alıyor. Lokantada sunulan etler Balıkesir ve Bodrum’dan temin ediliyor. Tandır kebabını seviyorsanız bahçedeki kuyuda pişmesi için istediğiniz eti sipariş verebilirsiniz. Yaz akşamları müziksiz olur mu, tabii ki hayır! Flamenko müzik grubu Malabadi her çarşamba ve cumartesi akşamı sahne alıyor. Doğan Canku, Levent Yüksel, Timur Selçuk, Paco de Lucia ve Gibsy Kings’den Jose Merce’ye kadar geniş bir yelpazede flamenko ritmini hissetmek istiyorsanız doğru adrestesiniz.



Tel: (0252) 385 48 48

