Laures Cafe Patisserie

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Birbirinden leziz pasta, kek, kurabiye ve geleneksel tatlı, börek çeşitleriyle damaklara tat katan Laures Cafe, İstanbul’da 2 ve Antalya’da olmak üzere 3 noktada konuklarını ağırlıyor

Almanya çıkışlı bir işletme olan Laures, lezzet deneyimini İstanbul ve Antalya’ya taşıyarak devam ettiriyor.



Özel ve sürpriz tatların da sunulduğu şubelerinde baklava, poğaça, açma, ekmek gibi geleneksel lezzetlerin yanında sütlü tatlılar, pasta, muffin, kek gibi sevilen tatlar yer alıyor. Ayrıca zengin kahvaltı menüleri, kahve spesiyalleri de mevcut. Bahçelievler-Şirinevler ABC Plus Outlet Plaza, Beylikdüzü Perlavista AVM ve Antalya Laura AVM’deki şık ve ferah ortamlara sahip cafe-satış mağazalarında ürünlerini sunan Laures şubeleri, keyifli ve lezzetli bir mola için ideal adreslerden.