BTA’nın en sevilen markalarından Tadında Anadolu ve Cakes&Bakes, kahvaltılar için birbirinden lezzetli alternatiflerle tat avcılarına farklı deneyimler sunuyor.
Türkiye’nin dört bir yanından yöresel lezzetleri misafirlerine sunan Tadında Anadolu’nun market kısmından envaiçeşit yöresel ürünü kolaylıkla bulabilir, kahvaltı sofralarınıza özel lezzetler kazandırabilirsiniz. Yöresel reçeller, peynirler ve zeytinler, kahvaltılarınızı zenginleştirecek alternatiflerden.
Kahvaltı sofralarınız için unlu mamuller, börekler ve tatlılar bulabileceğiniz Cakes&Bakes’ten ise çok lezzetli alternatiflere ulaşabilirsiniz. Cakes&Bakes şeflerinin hazırladığı taptaze ve sıcacık ev yapımı poğaçalar da kahvaltılarınız için enfes seçeneklerden.