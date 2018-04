İftarınızı nerede açmak istersiniz? Ya da dışarda sahur yapmayı düşündünüz mü hiç?

Hazırlayan: Nuriye Kırma / Hafta SonuRamazan ayının gelmesiyle mekanlar sahur ve iftar menülerini sunmaya başladılar. Kimi geleneksel yemeklerle muhteşem bir iftar şöleni vaat ediyor, kimi de sahur için özel tatlar keşfetmenizi sağlıyor. Sizin için en lezzetli adresleri araştırdık.Yöresel bir ziyafet Antep mutfağının lezzet elçisi Nezih Kebap, Ramazan ayındageleneksel lezzetleriyle 24 saat hizmet veriyor. Nezih Kebap, Anadolu lezzetlerini yerinden getirip Boğaz’a taşırken geleneksel sunumlar eşliğinde iftar ve sahur sofralarını ziyafete dönüştürüyor. Antep’in meşhur yemekleri, güleryüzlü servis ve Boğaz manzarasına karşı tadı damağınızda kalacak eşsiz saatler için Nezih’e mutlaka uğrayın.İstanbul’un lezzet durakları Brasserie Polonez’de, yaz tüm coşkusuyla sürüyor. Birbirinden lezzetli sunumları, şık ve rahat ortamıyla Caddebostan’da ve Palladium’da hizmet veren Brasserie Polonez’ler yaz mönüsü ile lezzet avcılarına farklı seçenekler sunuyor. Mekanın yaz favorileri arasında çökertme kebabı, Polonez’in tutkuya dönüşenlezzetlerinin de yer aldığı en büyük kırmızı-beyaz tabağı ve et severler için XL antrikot ve XL bonfile yer alıyor. Ramazan ayı süresince “İftarda nereye gideceğiz?” diye düşünüyorsanız, Brasserie Polonez’in leziz mönüsüne bir şans tanıyın.80 yıllık tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayışı ile misafirlerini her zaman ev konforunda ağırlayan Saray Muhallebicisi; zengin ürün çeşitleriyle bu Ramazan ayında da iftar sofralarınızın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Tüm Saray Muhallebicisi şubelerinde gerçekleşen iftar organizasyonlarında şirketler ve gruplara da özel olarak hizmet veren Saray’ın klasik mönüsünden seçeceğiniz ürünlerle, iftar mönünüzü kendiniz oluşturabilirsiniz. Tavuk etli çorbadan Saray dönere, tavuklu pilavdan kazandibine ve Saray’ın klasikleşmiş tatlılarına kadar geleneksel lezzetler sizleri bekliyor.Beyaz Fırın, Ramazan ayının değişmeyen tadı güllacın yanı sıra tulumba tatlısı, lokma ve hurmalı dondurmayı beğeniye sunuyor. Ramazan ayının sembolü olan güllaç, geleneksel şekliyle üretiliyor ve bol cevizli olarak servis ediliyor. Eşsiz tatları orijinal haliyle deneyimlemek için Ramazan ayında Beyaz Fırın’a uğramayı unutmayın.Ramazan ayı boyunca iftar saati, İstanbul’da Hamdi lezzetini yaşayın. Eminönü’nden Galata’yı ve İstanbul Boğazı’nı seyrederek, Hamdi’nin lezzet şöleniyle muhteşem bir Ramazan sizleri bekliyor. Su böreğinden içli köfteye, kuru dolmadan Adana kebabına, fıstıklı kebaptan tavuk şişe kadar uzanan enfes mönüsüyle keyifli anlar yaşayacaksınız.2007 yılında, Şarküteri & Café & Restaurant üçlüsünü bir araya getirerek sektörde bir ilke imza atan Namlı Gurme Karaköy, aynı anlayışı bu kez farklı bir mimari ve konseptle birleştiren yeni markasıyla misafirlerini ağırlıyor. Namlı’nın yeni yüzü ve yeni trendi olacak NamPlus, Mall Of İstanbul’da kapılarını açıyor. Ramazan ayında iftar ve alışveriş keyfini bir arada yaşamak için eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Namlı, yepyeni bir tarz içerisinde sunduğu yeni markasıyla sektörün öncü ismi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.