Lübnan mutfağı sever misiniz?

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İstanbul’un en iddialı Lübnan yemeklerini sunan Al Bushra, Hilton İstanbul Bosphorus’un bahçesindeki Boğaz manzaralı yazlık yerinde Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Bahçe içinde açık havada keyifli yaz akşamları için ideal bir seçenek olan Al Bushra, Beyrut’a gitmenize gerek kalmadan gerçek Lübnan mutfağını bulabileceğiniz enfes lezzetler sunuyor. Deneyimli Lübnanlı şeflerin özel sunumuyla enfes lezzetler, Pazar günleri dışında haftanın her günü akşam yemeklerinde farklı lezzetleri tatmak isteyenlerle buluşuyor.

Al Bushra, akşam yemeklerinde farklı lezzetleri tatmak isteyenlere lezzetli mezeler, özenle hazırlanmış etlerle tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Lübnan Mutfağı’nın kışkırtıcı renkleriyle süslenmiş zengin masalarda, Al Bushra şeflerinin hazırladığı meşhur soğuk ve sıcak mezeler, kömürde pişen ızgara çeşitleri ve tatlılarıyla karşı koyamayacağınız lezzetler sizi bekliyor.

