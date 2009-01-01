Amasra'dan sonra İstanbul Fenerbahçe’de de şube açan lutfiye, taş duvarların çerçevelediği sakin ve huzurlu ortamı kadar organik ürünleriyle de keşfedilesi adreslerden. Mekanın koordinatörü Elif Bartın Babayiğit'ten hem mekan hem de organik ürünleri hakkında bilgi aldık.

lutfiye ilk olarak ne zaman, nerede açıldı?

“lutfiye” aslında üretici bir firma. Hikayemiz üretimle başlıyor. 1930'lardan beri bu sektörde olan bir firmayız. “lutfiye” markası ve ilk mağazamız 2009 yılında kuruluyor. Hikayenin devamı bizi Amasra, Bartın ve son olarak İstanbul’da açtığımız mağazalarımızla hizmet sektörüne taşıyor.



lutfiye isminin seçilmesinin özel bir anlamı var mı?

Markamızın ismi ana felsefemizle uyumlu seçilmiştir. İyi ve yavaş gıda akımını benimsemiş bir firmayız. Bizi anlatan yani iyilik, güzellik anlamına gelen “lutfiye” ismi buradan gelmektedir.



Organik beslenme neden önemli?

Aslında yediğimiz şeylerle vücudumuza yaşattığımız hayat çok paralel. Bu inançla gerekirse az yiyelim ama iyi ve öz yiyelim diyoruz. Yemek alışkanlığımızda seçici olalım ve ve bünyemizi rahatsız edeceğini hissettiğimiz şeylerden uzak duralım. Özetle 60-70 yıl öncesinin yemek alışkanlıklarına dönmek diyebiliriz.





Şatışı yapılan organik ürünler ve özellikleri neler?

Reçel, marmelat, pekmez, şerbet, fındık ezmesi gibi kendi üretimimiz kendi fabrikamızda üretiliyor. Bu ürünlerde hiçbir katkı maddesi yok. Mesela şerbetler %100 meyveden yapılan meyve suları. Mutfağımızda da organik tavuk, organik yumurta gibi ürünler kullanıyoruz.



Bu tür ürünlerde organik logosu ve sertifikasyonun olması önemlidir. Organik üretim son yıllarda belki biraz da ticari kaygılarla yanlış ve abartılı kullanıldığı için güven kaygısı yaşadığımız bir alan. Bu konuda dikkatli ve bilinçli tüketiciler olmak çok önemli. Güvenilir ve inandığımız markalara yönelmek en iyi çözüm.





