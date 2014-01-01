Meze Meze Restaurant

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İstanbul’un kalbi Taksim’de Nisan 2014'te açılan City Center Hotel‘in teras katında eşsiz bir Boğaz manzarası eşliğinde seçkin lezzetler sunan Meze Meze Restaurant, İstanbul’un gözde mekanlarından biri olmaya aday.

Kahvaltıdan akşam yemeğine zengin bir menüsü olan restoranın manzarası, geleneksel tabirle “ömre bedel”. Meze Meze Teras Restaurant web sitesinde şöyle tanıtılmakta:



“Güne iyi başlamak için taze sıkılmış meyve suları, Türk mutfağından spesiyaliteler ve pek çok değişik yiyecek seçeneği eşliğinde City Center kahvaltısıyla başlayın. Meze Meze Restaurant’ın A la Carte menüsünde Türk ve Akdeniz mutfaklarından lezzetler bulabilirsiniz. Izgara seçeneklerimizi ve panoramik Boğaz’a bakan terasımızdaki manzara eşliğinde keyifli saatler geçirebilirsiniz. Aynı anda hem Boğaz’ın nefes kesen manzarasını hem de tarihi yarımadanın eşsiz dokusunu hissedebileceğiniz bu keyifli restoran, City Center deneyiminize heyecan katacak. City Center İstanbul, dünya mutfağının dayanılmaz lezzetlerini bulabileceğiniz tatları ve çekici atmosferiyle hizmetinizde…



City Center İstanbul’un bu çok özel restoranında, İstanbul’un en güzel manzarası olan “Tarihi Yarımada” ile, gözalabildiğine tarihi izleyerek rahatlayacaksınız. Akşamüstleri engin çay ve kahve seçeneklerimiz eşliğinde lezzetli keklerimizin tadını çıkarın. Her gün 07:00-22:30 arası açık olup 24 saat oda servisi ile servis saati dışında da lezzetli seçenekler sunulmaya devam ediyor.”