Modern ocakbaşı

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Tarihi yarımada manzarasına sahip Ali, iştah kabartan menüsüyle de göz dolduruyor.

Özel menüsü ve şık ambiyansı ile lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya aday Ali, iki farklı yemek salonunun yer aldığı, on kişilik ocakbaşı ritüelinin de yaşanabileceği özel kömür ızgarası ve özel servis anlayışıyla hizmet veriyor. Ali Ocakbaşı’nın spesiyalleri arasında; mekanın da adını taşıyan klasik Urfa ve Adana’dan farklı olarak sunulan Ali Kebap, özel sosunda marine edilmiş, soğan ve etin mükemmel uyumuyla harmanlanan Şaşlık, özel tandır fırınında incecik lavaş ile servis edilen Uykuluk ve Kaburga yer alırken vejetaryenler için de özel meze seçenekleri ve salata alternatifleri mevcut.