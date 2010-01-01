Mona Cihangir

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Beyoğlu Cihangir’in en seçkin restoranlarının başında gelen Mona, İtalyan mutfağının sevilen tatlarını, Şef Fabio Foltran ve ekibinin hünerli elleriyle hazırlayıp konuklarını ağırlıyor

İlk olarak 2010 yılında Çeşme Alaçatı’da açılan Mona Restaurant, tarihi bir zeytinyağı fabrikasının restore edilmesiyle 130 kişilik bir restorana dönüştürülerek hizmet verdi. Gerçek İtalyan lezzetlerini geleneksel Türk misafirperverliğiyle sunan restoran, bir süre sonra talepleri karşılayamaz hale geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden Alaçatı’ya gelenlere özgün bir ortamda, birbirinden özel lezzetler sunan Mona, özellikle İstanbullu misafirlerinin yoğun talepleri sonunda İstanbul’a gelmeye karar verdi. Bohem hayatın İstanbul’daki en hareketli noktası olan Cihangir semti, restoranın yeni adresi oldu. 130 kişilik kapalı ve açık alanı olan Mona Cihangir’in yeni özelliği ise Pazartesi geceleri canlı müzik eşliğinde misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmak. Restoran ekibi, başka hiçbir restoranda olmayan makarnalardan, tadına doyamayacağınız pizzalardan ve et yemeklerinden tatmanızı özellikle tavsiye ediyor.